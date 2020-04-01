США отсрочат на 90 дней взимание ряда импортных пошлин

Администрация США утвердила предложение об отсрочке на три месяца взимания пошлин на импорт ряда зарубежных товаров. В этот перечень не вошла продукция Китая, а также изделия из стали и алюминия из других стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников, решение будет оформлено отдельным указом, который может быть опубликован на этой неделе. Указ предоставит Министерству финансов США полномочия отдавать таможне распоряжение не взимать пошлины с определенных товаров в течение 90 дней. Согласно публикации, решение не затронет пошлины на импорт товаров и услуг, введенные или повышенные администрацией президента США Дональда Трампа в качестве мер принудительного порядка. В качестве примера называются продукция КНР и изделия из стали и алюминия.

В перечень товаров, импорт которых в США временно будет освобожден от пошлин, включены в том числе одежда и обувь, легкие грузовые автомобили. Пошлины на ввозимые в Соединенные Штаты горнолыжные куртки, одежду для новорожденных и спортивные туфли составляют от 27% до 60%, уточнила газета.

По ее сведениям, упомянутое предложение исходило от американских компаний, занимающихся ввозом зарубежных товаров. Первоначальный список был более широким, но он был сокращен в ходе обсуждений в администрации Трампа. В Белом доме отказались прокомментировать публикацию агентства Bloomberg.

Аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник информировал о решении ввести исключения из введенных ранее таможенных пошлин на ряд наименований из перечня импортируемой из Китая продукции на $300 млрд. Эти пошлины были санкционированы указом Трампа осенью 2019 года. Исключения, которые будут действовать до 1 сентября, в частности, касаются мочеприемников, медицинских сумок для льда, браслетов, а также устройств "для ношения на запястье с функциями отображения времени, акселерометром и возможностью отображать и передавать данные по сети".

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.