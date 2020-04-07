Азербайджан полностью обеспечит потребность в медицинских масках за счет внутреннего производства

БАКУ /Trend/ - До настоящего времени Азербайджан импортировал медицинские маски, однако с запуском нового предприятия мы начнем сами обеспечивать себя масками.

Об этом во время пресс-тура на предприятии по производству медицинских масок сказал замминистра экономики Ниязи Сафаров, сообщает во вторник Trend.