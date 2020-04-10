Госагентство по туризму Азербайджана обнародовало детали пакета поддержки предпринимателей, занятых в этой сфере

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму Азербайджана раскрыло суть пакета поддержки предпринимателей, действующих в сфере размещения (гостиничный бизнес), а также в качестве турагентств и туроператоров, передает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

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