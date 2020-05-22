Вугар Байрамов: В период пандемии выросла потребность в продовольствии и медицинских принадлежностях

БАКУ/Trend/ - Пандемия коронавируса негативно повлияла на экономику как на глобальном, так и национальном уровнях, однако есть страны, увеличившиеся в результате пандемии свои доходы. Так, в этот период повысилась потребность в продовольственной продукции и медицинских принадлежностях.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Вугар Байрамов.

Депутат подчеркнул, что, в первую очередь рост требований наблюдается в онлайн-услугах: «Первичные мониторинги показывают эту тенденцию и в Азербайджане. Также возросли требования к продукции структур, выпускающих и занимающихся продажей медицинских принадлежностей и препаратов, в том числе, масок, перчаток, спирта. Кроме того, в первое время пандемии выросла потребность в ряде продовольственных продуктов».

Касаясь сфер, пострадавших от пандемии, депутат отметил, что их насчитывается 20: «По оценке министерства экономики, в 11 из них деятельность была полностью приостановлена, в девяти работа ограничена на 70%. Послабления правил карантинного режима в конце апреля - начале мая позволили некоторым секторам возобновить работу, но по оценкам, туризм, услуги, общепит, транспорт – это секторы, на которые пандемия больше всего оказала негативное влияние».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)