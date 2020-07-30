Для разрешения проблем орошения в Азербайджане создаются малые водоемы
БАКУ /Trend/ - Одной из задач по разрешению проблем орошения является создание малых водоемов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО "Мелиорация и водное хозяйство".
В отличие от водохранилищ такие водоемы создаются быстрее и с малыми затратами: "В полноводный период в эти водоемы собирается вода, и эти запасы используются во время нехватки воды: " В Азербайджане 135 водоемов и водохранилищ. По сей день построено много водоемов, некоторые из них капитально отремонтированы. К примеру, в Масаллы ремонтируются 32, а в Шамахы - 8 водоемов. Чем больше будет водоемов, тем больше будет запасов воды", - сообщили в компании.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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