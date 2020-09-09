В Азербайджане продлили приостановление деятельности сезонных ярмарок

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана продлило приостановление деятельности сезонных ярмарок, организуемых в стране.

Об этом в среду сказал Trend глава отдела по информации и связям с общественностью ООО "Государственная аграрная торговая компания" при министерстве сельского хозяйства Маис Мусаев.

По его словам, это связано с пандемией: " В связи с инфекцией коронавируса в стране Оперативный штаб при Кабмине запретил проводить массовые мероприятия, поэтому мы приостановили проведение сезонных ярмарок. Их работа будет восстановлена после того, как Оперативнй штаб разрешит проводить такие мероприятия. Также отложено проведение ярмарки меда".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)