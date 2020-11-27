Поезда в направлении Баку-Хырдалан-Сумгайыт возобновляют деятельность (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Работы по строительству железнодорожного моста около Хырдаланского круга завершены.

Об этом в пятницу сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было отмечено, что в настоящее время для обеспечения безопасности проводятся необходимые испытания моста. В ближайшие дни планируется возобновить деятельность поездов в направлении Баку-Хырдалан-Сумгайыт.

Общественности будет предоставлена информация о точной дате возобновления деятельности поездов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)