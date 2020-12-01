В Лачине можно создать экономический треугольник - "напиточная промышленность-туризм-рекреация"

БАКУ /Trend/ - В Лачине достаточно широкие рекреационные возможности. Также наличие источников минеральной воды в районе обусловит появление там новых производственных мощностей в напиточной промышленности.

Об этом во вторник сказал Trend эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

По его словам, Лачинский заказник площадью более 21000 гектаров с богатой флорой и фауной, минеральным источником Илыгсу, обладающим лечебными свойствами, расширит туристические возможности этих территорий.

"Использовав эти возможности, мы можем создать в районе экономический треугольник - "напиточная промышленность-туризм-рекреация". По площади Лачинский район 8-ой административный район Азербайджана, имеет стратегическое и экономическое значение, а также является наиболее развитым административным районом Кельбаджар-Лачинского экономического региона, а город Лачин считается важным городом экономического региона. Основу экономики Лачинского района составляло сельское хозяйство, в частности скотоводство. Создавая овцеводческие, животноводческие и пчеловодческие хозяйства, эти сферы можно сделать одним из ведущих направлений экономического развития. Наряду с этим, также следует в полной мере использовать потенциал земледелия и растениеводства", - отметил Эльданиз Амиров.

По словам эксперта, Лачин, как и Кельбаджар, обладает месторождениями минеральных ресурсов широкого спектра , таких, как ртуть, материалы, пригодные для производства облицовочного и строительного камня, глина, песок и гравий, пемза, вермикулит, вулканический пепел, агат, нефрит, что увеличивает экономический потенциал этого региона. Близость этих двух районов позволит использовать совместную разработку ресурсов в процессе обработки, а это создаст условия для повышения рентабельности.

"Связь Карабаха, а также прилегающих территорий с Арменией через Лачин окажет влияние на экономическое становление этого района.

Дорога, которую мы называем "Лачинский коридор", на самом деле является дорогой Ереван-Горус-Лачин-Шуша-Ханкенди. Другие районы, такие, как Кельбаджар и Губадлы, также связаны с этой дорогой. Спустя некоторое время Лачин сможет извлечь выгоду из торговой деятельности и сыграет исключительную роль в торговых отношениях и грузоперевозках. К примеру, назначение Худаферинского моста, который долгие годы имел военное значение, уже давно изменилось. Таким образом, связь Карабаха, а также прилегающих территорий с Арменией, окажет влияние на экономическое становление этого района", - добавил Эльданиз Амиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)