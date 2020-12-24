Незаконная переработка золота армянами повлияла на уровень грунтовых вод в лесах Карабаха - эксперт

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что армяне занимались переработкой золота на ранее оккупированных территориях Азербайджана, привел к снижению уровня грунтовых вод в лесах.

Об этом в четверг сказал Trend председатель общественной организации по охране природы "Экостиль-Азербайджан" Эльман Юсифов.

Отметив, что площадь лесов Азербайджана составляет один миллион гектаров, большая часть которых расположена в горах Малого Кавказа, отличающихся своим биологическим разнообразием, эксперт особо подчеркнул, что переработка золота требует большого количества воды.

"Это означает, что армяне направили к месту добычи золота всю воду, что привело к снижению уровня грунтовых вод на этих территориях. Этот фактор в итоге приводит к высыханию лесов",- подчеркнул Эльман Юсифов.

Он сказал, что вырубив азербайджанские леса, армяне повлияли на климатические условия. Изменение климата приводит к уменьшению количества грунтовых вод, снижению влажности почвы, а это в свою очередь - к опустыниванию, эрозии почвы и снижению урожайности.

"По сообщениям СМИ, армяне захоронили отходы, образовавшиеся на Мецаморской АЭС, на оставшихся вне контроля территориях. Это привело как к усилению радиоактивного фона, так и к мутациям в биоразнообразии. В целом тот факт, что многолетние лесные массивы особо охраняемых территорий на оккупированных азербайджанских землях остались вне контроля, нанес большой ущерб биологическому разнообразию этих мест. До оккупации в лесных массивах особо охраняемых территорий регулярно проводились мониторинги", - добавил Эльман Юсифов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)