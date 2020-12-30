Британский премьер-министр подписал соглашение о сотрудничестве с ЕС после Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал в среду соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после выхода королевства из состава сообщества, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Церемония подписания документа состоялась в резиденции главы кабмина на Даунинг-стрит, 10.

"Это соглашение знаменует собой новую эру в отношениях Великобритании и ЕС", - заявил Джонсон, ставя подпись под соглашением. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали документ от имени Евросоюза.

Как ожидается, в среду это соглашение будет утверждено в британском парламенте. Законопроект, частью которого является упомянутая сделка, уже был одобрен в Палате общин, после чего перешел на рассмотрение в верхнюю Палату лордов. Процесс законодательного одобрения сделки, вероятно, будет завершен уже в ночь на четверг. Для того чтобы билль обрел статус закона, его должна подписать глава государства, королева Елизавета II. Не исключено, что так называемая королевская санкция будет выдана вскоре после принятия документа парламентом, что позволит ему вступить в силу с 1 января, когда между Великобританией и ЕС закончится переходный период и королевство покинет единый рынок и таможенный союз Евросоюза.

24 декабря Брюссель и Лондон достигли компромисса по тексту соглашения о партнерстве после Brexit. По словам главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, сделка предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам. Стороны намерены обеспечить своим гражданам равный доступ к социальным системам друг друга. ЕС и Великобритания отказались от координации действий в сфере внешней политики, санкционных режимов и обороны.

Брюссель не успевает ратифицировать соглашение объемом 1 246 страниц до 31 декабря, поэтому стороны намерены применять его с начала 2021 года во временном режиме, не дожидаясь ратификации, чтобы избежать правового вакуума в двусторонних отношениях. У Еврокомиссии будет время до конца февраля для того, чтобы завершить весь процесс ратификации, который будет включать в себя голосование Европарламента.

Британцы проголосовали за выход из ЕС на референдуме 23 июня 2016 года. Переговоры об условиях Brexit между Великобританией и ЕС стартовали 19 июня 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года, договорившись об 11-месячном переходном периоде, в течение которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка.