Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились на фоне беспокойства развитием пандемии

Экономика 23 января 2021 01:45 (UTC+04:00)
Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились на фоне беспокойства развитием пандемии

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в пятницу продемонстрировали тенденцию к снижению, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным на сайте торговой площадки, к окончанию торгов промышленный индекс Dow Jones опустился на 179,03 пункта (-0,57%), до 30 996,26. Индекс S&P 500 просел на 11,60 пункта (-0,30%), до отметки 3 841,47. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 30,79 пункта (-0,23%), до уровня 13 374,20.

В настоящее время инвесторы обеспокоены статистикой по пандемии, а также тем, как эффективно и быстро может быть реализована инициатива нового президента США Джозефа Байдена выделить около $1,9 трлн на борьбу с коронавирусом в стране, стимулирование американской экономики и оказание помощи населению. "Цифры по вирусу сейчас не очень хорошие по всему миру, особенно в США и Европе. Мы также задаемся вопросом, в каком объеме осуществимы меры по стимулированию экономики и когда они будут реализованы", - приводит агентство Bloomberg слова представителя инвестиционной компании Horizon Investments Скотта Лэднера, который добавил, что "эти два фактора сдерживают энтузиазм, который существовал с ноября".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии снизилась на 1.84%, до $52,15 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото снизилась на 0,86%, до $1 853,52 за тройскую унцию.

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