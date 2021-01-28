В Горадизе восстанавливаются дома, разрушенные в результате армянской агрессии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 11 городах и районах Азербайджана начались строительные работы по устранению ущерба, нанесенного гражданским объектам в результате армянской провокации во время Отечественной войны, сообщает в четверг Trend.

Работы проводит Госкомитет по градостроительству и архитектуре. Со вчерашнего дня они начались в городе Горадиз.

Отметим, что для устранения нанесенного ущерба будут организованы ремонт и реконструкция гражданских объектов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)