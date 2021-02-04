На дороге Физули-Шуша будет 3 километра туннелей - Госагентство автодорог Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Строительство автомагистрали Физули-Шуша, фундамент которой был заложен во время поездки Президента Ильхама Алиева в Физули 14 января, продолжается в соответствии с первой технической категорией.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, согласно проекту, протяженность дороги составит 84,6 км за счет строительства непрямых мостов и туннелей в районах со сложным рельефом. Общая протяженность строящихся туннелей составит около 3 км. Кроме того, на новом маршруте планируется построить дорожные развязки разного уровня.

Новая 4-х и 6-ти полосная трасса Физули-Шуша строится в обход крупных населенных пунктов, а также знаменитого леса Топхана. Первые 48 км дороги будут состоять из шести полос, остальная часть - из четырех полос. Ширина дорожного полотна составит 29,5 и 21,5 метра соответственно.

Автодорога Физули-Шуша будет проходить недалеко от нового аэропорта Физули, строительство которого уже началось. По этой причине проектом предусмотрено строительство транспортной развязки и подъездной дороги к аэропорту на 27-м километре.

Строительство новой трассы Физули-Шуша ведется на четырех участках. Это участки 0-17 и 17-34 км, построенные двумя подведомственными организациями Агентства, участок с 34 по 51 километр, строящийся ООО "AZVİRT" и участок с 51 по 84,6 километр, строящийся турецкой компанией Kolin İnşaat.

В настоящее время завершена работа по формированию дорожной основы на участках 0–3, 34–37 и 51–53 км, на других участках работы продолжаются.

Берущая начало с автомобильной дороги М6 Гаджигабул-Бахрамтапа-Миндживан-госграница Армении новая автомагистраль Физули-Шуша проходит через освобожденные Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы. Строительство планируется завершить в течение 2022 года.

"Дорога Победы" протяженностью 101 километр, являющаяся моральным символом освобождения Шуши от врага, по поручению Президента Азербайджана расширяется и строится в соответствии со II технической категорией.

Первый этап работ уже завершен. Всего за два месяца данная дорога была расширена, сформирована новая дорожная основа и по ней обеспечен проезд.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)