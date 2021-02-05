Число азербайджанских предприятий, которым разрешен экспорт томатов в Россию, достигло 51

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана совместно с соответствующими ведомствами принимает необходимые меры для полной отмены ограничений на экспорт томатов и яблочной продукции из Азербайджана в Россию.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве, в рамках переговоров профильному ведомству РФ в официальном порядка была представлена необходимая информация о действующих в Азербайджане 275 предприятиях по производству и экспорту томатов, 37 предприятиях по производству и экспорту яблок. На основании предоставленной информации, на сегодняшний день разрешения на экспорт продукции получили 37 предприятий по производству яблок и 51 предприятие по производству томатов.

В Агентстве отметили, что экспортный потенциал предприятий, которым разрешено экспортировать яблоки в Росси́йскую Федера́цию, составляет 88 232 тонны, что составляет 131,8 процента от 66 924 тонн яблок, экспортированных в Россию в 2020 году. При этом экспортный потенциал предприятий, которым разрешено экспортировать помидоры, составляет 164 558 тонн, что эквивалентно 91,4% от 179 956 тонн томатной продукции, экспортированной в Россию в 2020 году.

В настоящее время Агентство совместно со специалистами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России продолжает видеомониторинги в теплицах, действующих на территории Азербайджана. Общественность будет дополнительно проинформирована о результатах совместных мер, предпринятых в этом направлении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)