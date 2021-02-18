Пандемия коронавируса повлияла на наши экономические отношения с Турцией – премьер-министр Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мы придаем большое значение визиту в Турцию, который, можно сказать с уверенностью, окажет положительное влияние на азербайджано-турецкие отношения. В рамках форума наши бизнесмены соберутся вместе, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Как передает в четверг Trend, об этом на Турецко-Азербайджанском бизнес-форуме сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Он отметил, что в рамках дружественных и братских отношений между двумя государствами налажено тесное сотрудничество по всем направлениям.

"Пандемия коронавируса повлияла на наши экономические отношения. Однако падение товарооборота было незначительным. Как только мы вместе преодолеем пандемию, спад в торговле будет устранен", – добавил Али Асадов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)