Больше всего нарушений выявлено в объектах общепита Хатаинского района Баку - АПБ

БАКУ /Trend/ - В период с 1 по 7 марта Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана провело 22 642 мониторинга в столичных объектах общепита, в ходе которых были выявлены 1100 нарушений.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на АПБ, больше всего нарушений (30) было выявлено в Хатаинском районе, меньше всего - в Гарадагском и Сураханском районах (по пять в каждом).

Чаще всего регистрировались такие нарушения, как отсутствие контроля над ношением защитных масок работниками и их необеспечение масками - 931 (84%), несоблюдение требования в связи с дистанцией между столами (2 м) и сиденьями (1 м).

С 25 сентября 2020 года АПБ провело 55 316 мониторингов в объектах общепита, выявив 3210 нарушений.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)