В Азербайджане субсидии на осенний сев выплачены почти 275 тыс. фермерам

БАКУ /Trend/ - Агентство аграрного кредитования и развития Азербайджана осуществило выплаты по еще 17 000 декларациям на осенний сев. В целом на 30 апреля на осенний сев агентство выплатило субсидии 274 619 фермерам.

Как сообщили в субботу Trend в отделе по связям с общественностью и информационному обеспечению министерства сельского хозяйства, согласно правилам субсидирования, выплаты производились на банковские карты фермеров. 25 процентов средств из выплаченной суммы можно обналичить, а 75 процентов - использовать для безналичных платежей.

В последнем случае фермеры могут приобрести нужную им продукцию у поставщиков удобрений, пестицидов, семян и саженцев, расплачиваясь через POS-терминал.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)