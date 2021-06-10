В Баку открылись выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan-2021 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В бакинском Экспо-центре 10 июня открылись 14-я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro-2021 и 26-я Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности InterFood Azerbaijan-2021, сообщает в четверг Trend.

Экспозиция выставок, которые продлятся до 12 июня, охватывает два зала Экспо-центра и открытое пространство перед ним.

Масштаб экспозиции на открытом воздухе расширен по сравнению с выставками 2019 года.

В этом году в выставках участвуют 237 компаний из 28 стран, включая Азербайджан, США, Германию, Афганистан, Беларусь, Бельгию, ОАЭ, Болгарию, Китай, Финляндию, Францию, Индию, Иран, Израиль, Испанию, Италию, Литву, Нидерланды, Польшу, Румынию, Россию, Саудовскую Аравию, Словению, Турцию, Украину, Японию, Виргинские острова, Грецию.