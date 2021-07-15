В Азербайджане утвержден новый госстандарт

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден государственный стандарт AZS 894:2021 "Пшеничная мука для хлебобулочной промышленности. Технические условия", сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госслужбу по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики.

Госстандарт разработан юридическим лицом публичного права "Азербайджанский институт стандартизации" госслужбы.

Ранее этот стандарт был обсужден представителями министерств сельского хозяйства, здравоохранения, экологии и природных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям и Агентства продовольственной безопасности.

Госстандарт подготовлен на основании проведенных научных исследований, международных и региональных стандартов и после утверждения включен в Госфонд нормативных документов по стандартизации.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)