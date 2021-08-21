Азербайджан временно ограничил импорт птицеводческой продукции производства российского ООО

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана временно ограничило импорт птицеводческой продукции производства мясокомбината «Невиномысский» ООО «Ставропольский бройлер» (Россия), сообщает в субботу Trend со ссылкой на агентство.

По его данным, ранее ООО AzFood Company поставило в Азербайджан более 19 тонн продукции российского мясокомбината, образцы которой были изучены в лаборатории Института пищевой безопасности. По итогам исследований было установлено, что микробиологические показатели в пробах превышают допустимый уровень (Salmonella <25 g).

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России проинформирована по данному вопросу, говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)