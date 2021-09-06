Ненефтяной экспорт Азербайджана превысил $1,58 млрд – министр
БАКУ /Trend/ - Ненефтяной экспорт Азербайджана за восемь месяцев 2021 года превысил 1,58 миллиарда долларов.
Об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter, сообщает в понедельник Trend.
Он отметил, что ненефтяной экспорт Азербайджана растет.
Отметим, что с начала 2021 года юридические и физические лица Азербайджана вели торговые операции со 171 страной мира.
Азербайджан в указанный период экспортировал продукцию более чем в 100 стран, а импортировал - из 161.
В январе - июне 2021 года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос в фактических ценах на 27,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в реальном выражении – на 14 процентов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)