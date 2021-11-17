В Азербайджане госпошлины будут направлены в государственный бюджет
БАКУ /Trend / - В Азербайджане собранные госпошлины будут направлены непосредственно в госбюджет.
Как сообщает Trend, это отражено в предлагаемом изменении закона "О госпошлине", который обсудили на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Отметим, что согласно изменениям, отныне все госпошлины будут регулироваться законом в едином порядке. До этого госпошлины регулировались решениями Кабинета Министров.
Изменения в закон были приняты в первом чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Омбудсмен распространила заявление протеста в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих в результате провокации Армении
В ближайшее время планируется запустить совместный российско-азербайджанский ж/д проект "Агроэкспресс"
Президент Туркменистана подписал распоряжение о строительстве цеха по производству комбинированных минеральных удобрений
Мусульмане, христиане и евреи Азербайджана вместе молятся во имя страны – вечер "Торжество толерантности" (ВИДЕО,ФОТО)
Агентство по развитию МСБ Азербайджана получило около 900 заявок от компаний на участие в работах на освобожденных территориях
Последние события на границе Азербайджана и Армении подтверждают важность скорейшего запуска демаркации – Захарова
В Азербайджане предложено изменить госпошлины на выдачу государственных регистрационных знаков автомобилей
Во Дворце Гейдара Алиева откроется экспозиция "Bir Bax, Min Yaşat", прозвучат композиции Джахангира Джахангирова
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнование близким военнослужащих, погибших в результате провокации Армении (ФОТО)
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
В соответствии с древними традициями в Баку прошла церемония срезания со станка ковра "Гранатовый" (ФОТО)
Песков сделал заявление по поводу возможной трехсторонней встречи глав Азербайджана, России и Армении
В Азербайджане устанавливается перечень членов семей военнослужащих и лиц, находящихся на их попечении
В Азербайджане предложено выплачивать зарплату в 2-3-кратном размере военнослужащим, участвующим в боях
Следственный комитет Беларуси нацелен на сотрудничество с Генпрокуратурой Азербайджана в практическом русле
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и АО "Российский экспортный центр" подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве
Азербайджан и Россия работают над подготовкой концепции проектов «умных» городов и сел - замминистра
Азербайджан и Россия будут развивать платформу расширения делового сотрудничества - Орхан Мамедов (ФОТО)
РОСЭКСИМБАНК готов предоставить Азербайджану финансирование на реализацию проектов по ИКТ и транспорту
Российский экспортный центр и Азербайджан могут подписать контракты на реализацию более 150 проектов