В Азербайджане госпошлины будут направлены в государственный бюджет

БАКУ /Trend / - В Азербайджане собранные госпошлины будут направлены непосредственно в госбюджет.

Как сообщает Trend, это отражено в предлагаемом изменении закона "О госпошлине", который обсудили на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Отметим, что согласно изменениям, отныне все госпошлины будут регулироваться законом в едином порядке. До этого госпошлины регулировались решениями Кабинета Министров.

Изменения в закон были приняты в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)