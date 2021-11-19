Азербайджанская нефть незначительно подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 18 ноября понизилась на 0,64 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 82,62 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,6 доллара и составила 81,79 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,63 доллара - до 78,04 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 18 ноября снизилась на 0,25 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 82,15 доллара за баррель.

Официальный курс на 19 ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)