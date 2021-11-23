Замминистра экономики Азербайджана прокомментировала рост цен и инфляции

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра экономики Азербайджана Севиндж Гасанова на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 23 ноября прокомментировала рост цен, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, одним из факторов, влияющих на изменение цен в Азербайджане, являются происходящие в мире процессы.

Отмена введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений повлияла на экономику, и в результате произошел рост цен на продукцию, импортируемую в Азербайджан, отметила замминистра.

Индекс импортных цен вырос на 23,1 процента по сравнению с прошлым годом, сказала Гасанова.

Она также считает, что на Азербайджан оказала влияние и инфляция, которая наблюдается в странах - основных торговых партнерах.

"Прогнозируется, что со следующего года инфляция в мире стабилизируется. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в этом году мировые цены достигли самого высокого уровня за последние 30 лет. Поэтому растут цены на продукцию, импортируемые в нашу страну. Но со следующего года прогнозируется стабилизация инфляции", - отметила замминистра.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)