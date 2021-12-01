На станции метро ”Ходжасан" в Баку завершаются строительно-монтажные работы (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Завершаются строительно-монтажные работы на станции метро, которая строится на территории электродепо в бакинском поселке Ходжасан.
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