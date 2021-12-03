В Азербайджане внесены изменения в Госбюджет 2022 года

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на основании предложений депутатов будут внесены изменения в ряд статей госбюджета на 2022 год.

Как сообщает Trend, об этом на пленарном заседании парламента заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.

Он отметил, что неосновные расходы предлагается сократить на 172 млн 887,6 тыс. манатов и увеличить суммы по следующим расходам:

76,8 млн манатов на соцзащиту и соцобеспечение. Из них увеличение расходов на социальную защиту составит 76,462 млн манатов, расходы на содержание центра поддержки детей и семьи составят 337,0 тыс. манатов.

- 70 млн 527 тыс. манатов направляются на заработную плату, содержание, укомплектование сотрудников правоохранительных органов, штата в правоохранительных органах.

- 15 миллионов 363 тысячи манатов будет направлено на финансирование мероприятий в области транспорта для формирования, обслуживания и централизованного управления государственными информационными системами и ресурсами.

- 5 миллионов 369 тысяч манатов будут направлены на жилищно-коммунальное хозяйство и капитальный ремонт в городе Баку и других районах.

- 2 миллиона 642 тысячи манатов - на общественные услуги. Из этого 1 миллион 500 тысяч манатов будет направлено на обязательства по членским взносам ("Фонд тюркской культуры и наследия"и "Тюркская Академия"), 942 тыс. манатов - на увеличение расходов на заработную плату, 200 тысяч манатов - на приобретение нематериальных активов.

- 1 миллион 750 тысяч манатов будет направлено на развитие культуры, искусства, информации, физического воспитания, молодежной политики и сферы деятельности, связанной с увеличением субсидий в сфере культуры и информации.

- 437 тысяч манатов будет направлено на охрану окружающей среды. Это связано с финансированием Баситчайского государственного природного заповедника.

В результате доходы и расходы сводного бюджета составят 27 миллиарда 685 миллионов манатов и 32 миллиарда 914 миллионов манатов. Общий дефицит бюджета останется стабильным - на уровне 5 млрд 229 миллионов манатов.

Соответственно в статье 15 законопроекта (расходы консолидированных бюджетов) предлагается заменить цифру 32 миллиарда 906 миллионов 390 тысяч манатов на цифру 32 миллиарда 914 миллионов 390 тысяч манатов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)