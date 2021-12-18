В Азербайджане предложено расширить перечень лицензий для предпринимательской деятельности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено расширить перечень видов лицензий для предпринимательской деятельности.

В связи с этим в закон "О лицензиях и разрешениях" предлагается внести изменение, сообщает в субботу Trend.

Согласно поправке, в перечень будет включено свидетельство о регистрации резидента промышленного квартала и агропарка.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)