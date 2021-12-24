Парламент Азербайджана утвердил изменения в закон "О занятости"
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана были обсуждены изменения в закон "О занятости", сообщает в пятницу Trend.
Данные изменения предусматривают включение в закон новых положений, предусматривающих привлечение к бесплатным курсам профессиональной подготовки незанятых лиц, имеющих в собственности пригодные для сельского хозяйства земли, а также получение ими стипендии в период прохождения профессиональной подготовки. Также предусматривается их привлечение к оплачиваемым общественным работам и программам самозанятости.
После обсуждений изменения были приняты в последнем, третьем чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)
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