Парламент Азербайджана утвердил изменения в закон "О занятости"

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана были обсуждены изменения в закон "О занятости", сообщает в пятницу Trend.

Данные изменения предусматривают включение в закон новых положений, предусматривающих привлечение к бесплатным курсам профессиональной подготовки незанятых лиц, имеющих в собственности пригодные для сельского хозяйства земли, а также получение ими стипендии в период прохождения профессиональной подготовки. Также предусматривается их привлечение к оплачиваемым общественным работам и программам самозанятости.

После обсуждений изменения были приняты в последнем, третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)