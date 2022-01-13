Срок эксплуатации Балаханского полигона по утилизации твердых бытовых отходов увеличен на 20 лет (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - За счет сортировки и использования твердых бытовых отходов в производстве электроэнергии срок эксплуатации Балаханского полигона по утилизации твердых бытовых отходов увеличился еще на 20 лет.

Об этом сообщили в ОАО Təmiz Şəhər в ответ на запрос Trend.

В сообщении отмечается, что за год в ОАО поступает до 750-800 тысяч тонн твердых бытовых отходов. После их сортировки пригодная для вторичной переработки масса отделяется и направляется в Балаханский промышленный парк, а оставшаяся часть сжигается на Бакинском заводе по утилизации твердых бытовых отходов. За счет сжигания отходов на ТЭС при заводе вырабатывается электроэнергия.

Тепловая электростанция при Бакинском заводе по утилизации твердых бытовых отходов, введенном в эксплуатацию в 2021 году, вырабатывает 231,5 миллиона киловатт/часов электроэнергии в год.

Отметим, что эта электроэнергия по высоковольтным ЛЭП передается в электросети города Баку. По своей производительности этот завод считается самым крупным предприятием такого рода в Восточной Европе и СНГ. Его деятельность соответствует самым строгим нормативам Европейского союза в области охраны окружающей среды. Со дня введения в эксплуатацию и до конца 2021 года завод утилизировал более четырех миллионов тонн твердых бытовых отходов, а его электростанция произвела 1,586 миллиона мегаватт/часов электроэнергии.

За прошедший период общий объем отходов, обработанных термическим методом, сократился в 10 раз, отмечается в сообщении.

В нем также отмечается, что на территории полигона было посажено более 14 тысяч деревьев и созданы зеленые полосы.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)