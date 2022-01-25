На освобожденных территориях Азербайджана созданы три таможенных поста

БАКУ /Trend/ - Для организации таможенной службы на освобожденных территориях Азербайджана созданы и сданы в эксплуатацию три таможенных поста.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

Это таможенные посты «Губадлы» на территории Губадлинского района, «Газанчы» - на территории Зангиланского района и «Физулинский международный аэропорт» - в Физулинском районе, говорится в публикации.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)