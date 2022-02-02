БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Кыргызстан обсудили вопросы развития сотрудничества, сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно информации, в ходе деловой встречи с участием официальных лиц и деловых кругов обеих стран в рамках визита в Кыргызстан азербайджанской делегации заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров рассказал об экономических реформах в Азербайджане, национальных приоритетах, мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии, широкомасштабных восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях. Он подчеркнул возможности сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности, торговли, инвестиций и туризма и пригласил представителей частного сектора Кыргызстана воспользоваться созданной в Азербайджане благоприятной бизнес-средой и к участию в бизнес-проектах.

Исполняющий обязанности министра инвестиций Кыргызстана Нурадил Баясов отметил, что его страна заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Азербайджаном.

По вопросам развития торгово-экономических отношений двух стран выступили глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, посол Азербайджана в Кыргызстане Лятиф Гандилов, посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

В ходе деловой встречи состоялись презентации торгового, инвестиционного и туристического потенциала Азербайджана и Кыргызстана. Мероприятие продолжилось двусторонними встречами деловых кругов. В ходе визита азербайджанская делегация ознакомилась с особой экономической зоной "Бишкек".

(Автор: Назрин Исрафилова)