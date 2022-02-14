Узбекский производитель хлопкоочистительного оборудования построит завод в Азербайджане (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Узбекский производитель хлопкоочистительного оборудования - компания PAHTAMASH планирует построить завод в Азербайджане.

Об этом сказал Trend генеральный директор узбекской PAHTAMASH GROUP Изатулла Рахметов.

По его словам, ведутся переговоры по этому вопросу.

Гендиректор сообщил, что новый завод по первичной переработке хлопка будет полностью оснащен оборудованием узбекского производителя.

Также PAHTAMASH готова оснастить своим оборудованием заводы, которые будут построены на освобожденных территориях Азербайджана, сказал Рахметов.

Кроме того, по его словам, в 2022 году компания намерена открыть представительство в Азербайджане, и в настоящее время ведутся переговоры по этому вопросу.

Прорабатывается и вопрос налаживания поставок оборудования через Азербайджан на новые рынки, отметил гендиректор.

"С Азербайджаном у нас налажено сотрудничество с 2016-2017 годов. Среди основных партнеров в Азербайджане могу выделить ООО MKT İstehsalat Kommersiya, Azerpambiq, P-Aqro, а также Azernagro. В соответствии с нашими контрактами мы поставляем в Азербайджан высококачественное оборудование для хлопкоочистительных заводов различной мощности", - сказал Рахметов.

Он также отметил, что компания PAHTAMASH планирует наладить обучение азербайджанских специалистов для увеличения производства хлопка.

"Мы хотим помочь Азербайджану в подготовке высококвалифицированных кадров в области хлопковой промышленности. PAHTAMASH поддержит обучение азербайджанских кадров в Узбекском институте текстильной промышленности и организует для них практику на заводах компании", - сказал Рахметов.

В то же время заместитель начальника отдела по внешнеэкономической деятельности PAHTAMASH Акмалжон Салиев сообщил, что компания заключила с азербайджанской Azernagro контракт на 726 тысяч долларов и в этому году планируется увеличить его стоимость более чем в два раза - до порядка двух миллионов долларов.

"В соответствии с нашим контрактом мы будем поставлять в Азербайджан оборудование для хлопкоочистительных заводов различной мощности узбекского производства. Наши современные машины оборудованы автоматизированной системой, где человеческий фактор практически сведен к нулю", - сказал Рахметов.

Отметим, что продукция компании PAHTAMASH поставляется также на хлопкоочистительные заводы Турции, России, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Афганистана и ряда других стран.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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