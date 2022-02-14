Достигнуто предварительное соглашение по экспорту овечьей шерсти в страны ЕС - агентство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Достигнута предварительная договоренность по экспорту овечьей шерсти из Азербайджана в Европу.

Как сообщили Trend в понедельник в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, продолжается работа по расширению сотрудничества между Агентством и соответствующими структурами стран ЕС и по приведению системы ветеринарного контроля нашей страны в соответствие со стандартами Всемирной организации здоровья животных (ВОЗ).

Было отмечено, что в результате этой работы ветеринарные сертификаты, выданные Агентством пищевой безопасности Азербайджана, признаются в странах ЕС. Одним из продуктов, обладающих экспортным потенциалом, является овечья шерсть. С целью расширения экспортных возможностей в этом направлении были проведены переговоры с ЕС, достигнуто предварительное соглашение по экспорту. Для этого заинтересованные предприятия должны оцениваться по специальным стандартам, и соответствующая информация должна быть представлена соответствующим органам ЕС. Экспорт шерсти может осуществляться на основании ветеринарного сертификата, выданного агентством предприятиям, зарегистрированным в соответствующей базе данных.

Предприятия, планирующие экспорт шерсти, для необходимых процедур и методической помощи могут связаться с агентством по указанным контактам (012) 565-12-72, (224), (229)).

(Перевод: Нубар Кулузаде)