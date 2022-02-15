Названа доля ненефтяной промышленности в ненефтяном экспорте Азербайджана в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - В 2021 году доля экспорта ненефтяной промышленности в общем ненефтяном экспорте Азербайджана превысила 67 процентов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что развитие ненефтяной промышленности в Азербайджане придает хороший импульс экономическому росту этого сектора.

Отметим, что в отчетный период темпы роста экспорта ненефтяной продукции в Азербайджане способствовали положительной динамике во внешнеторговом балансе.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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