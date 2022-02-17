Внешнеторговый оборот Азербайджана значительно вырос за год

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Азербайджана в январе 2022 года вырос на 40,63 процента, или 1,65 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 2,411 миллиарда до 4,061 миллиарда долларов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

По данным ведомства, в структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 3,086 миллиарда долларов, что на 1,462 миллиарда долларов (90 процентов) превышает показатель января 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 76 процентов против 67,34 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 187 миллионов долларов, или на 19,2 процента - с 787,5 миллиона до 974,86 миллиона долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 24 процента против 32,66 процента годом ранее.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, выросло в годовом исчислении более чем на 1,275 миллиарда долларов, или почти в 1,5 раза - до более 2,111 миллиарда долларов против 836,51 миллиона долларов в январе 2021 года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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