Трудовая миграция из Турции в Азербайджан значительно сократилась за год

БАКУ /Trend/ - Число поездок граждан Турции в Азербайджан с целью трудоустройства в январе – апреле 2022 года значительно сократилось.

Как передает Trend, об этом сообщили TurkicWorld в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

По данным управления, в отчетный период число турецких граждан, посетивших Азербайджан по линии İŞKUR, сократилось на 77,8 процента по сравнению с январем - апрелем 2021 года и составило два человека.

В целом в отчетный период по линии İŞKUR за рубеж выехали 5 560 граждан Турции, что на 45,9 процента больше, чем в январе – апреле 2021 года.

«В апреле 2022 года по линии İŞKUR работой были обеспечены 139 443 турецких гражданина. Из них 62,6 процента – мужчины, 37,4 процента – женщины. В апреле 2022 года число безработных в Турции составило 3,538 миллиона человек, что на 1,4 процента меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года», - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)