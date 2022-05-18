В Азербайджане выросли поступления от взносов на соцстрахование

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе - апреле 2022 года поступления от взносов на обязательное государственное социальное страхование выросли на 10,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 136,2 миллиона манатов.

Об этом сообщили в среду Trend сообщили в Государственном фонде социальной защиты.

По данным фонда, поступления от взносов на соцстрахование по бюджетным организациям выросли на 17,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 80,1 миллиона манатов, по внебюджетным организациям - на 20,2 процента - до 154,3 миллиона манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)