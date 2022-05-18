Иностранные компании проявляют большой интерес к выставкам 2022 г. в Азербайджане - министр

БАКУ /Trend/ - Открывшиеся сегодня в Баку 15-я юбилейная международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro и 27-я международная выставка InterFood Azerbaijan на сегодняшний день являются крупнейшими мероприятиями подобного рода.
Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на церемонии открытия выставок.
По его словам, иностранные компании проявляют большой интерес к выставкам, в которых принимают участие порядка 450 компаний из почти 25 стран мира.
"350 из них - иностранные компании. Их интерес к этим выставкам заключается в развитии сельского хозяйства в Азербайджане, государственной поддержке этой сферы. Наша основная цель - ознакомить фермеров с новшествами, представленными на выставке", - сказал Керимов.
Он также сообщил, что в Баку находятся министры сельского хозяйства Израиля и Турции, другие гости.
По его словам, в рамках выставок будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)