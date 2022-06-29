Ввозимые в Азербайджан для разведения и забоя животные помещаются на карантин - агентство

БАКУ /Trend/ - Ввоз живых животных, мяса и мясопродуктов из-за рубежа в Азербайджан разрешен с учетом эпизоотической ситуации в стране - экспортере.

Об этом сообщил Trend завотделом здоровья животных Агентства пищевой безопасности, главный государственный ветеринарный инспектор Галиб Абдулалиев.

По его словам, при ввозе животных в Азербайджан на них должны быть предоставлены сопроводительные документы международного образца.

"Животные для разведения и забоя, импортированные в Азербайджан из-за рубежа, обязательно помещаются на карантин. В период карантина осуществляется контроль за их здоровьем. Забой животных допускается в случае отсутствия у них заболеваний. Для племенных животных, доставленных в Азербайджан, период карантина составляет один месяц. Также проверяется санитарное состояние импортируемого мяса, транспортные документы и ветеринарные сертификаты", - сказал Абдулалиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)