Для предпринимателей в Карабахе планируется расширить пакет льгот

БАКУ /Trend/ - Для предпринимателей, которые будут осуществлять деятельность на освобожденных территориях Азербайджана, предусмотрены льготы.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал заместитель председателя правления Агентства по развитию промышленных зон Азербайджана Эльхан Шириев.

По его словам, ведутся работы по увеличению пакета льгот для различных категорий предпринимателей.

"Ожидается, что резиденты промзон Карабаха будут освобождены от налоговых и таможенных пошлин на 15 лет. Также предусматривается освобождение от сборов и налогов на ввоз сырья. Реализация этих инициатив повысит привлекательность промзон, создаваемых на освобожденных территориях", - сказал Шириев.