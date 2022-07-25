БАКУ /Trend/ - С целью продолжения процесса ипотечного кредитования в 2022 году в Азербайджане установлены новые лимиты на выдачу ипотечных кредитов уполномоченными банками.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде Азербайджана.

Активация лимитов началась 25 июля, в 11:00, говорится в сообщении.

Отметим, что до сегодняшнего дня по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана 39 742 заемщикам были выданы ипотечные кредиты на сумму 2 227 067 119 манатов.

В рамках механизма сдачи квартир в аренду с правом выкупа 1 744 гражданина улучшили свои жилищные условия, говорится в сообщении.

Сумма предоставленных фондом гарантий и субсидий по бизнес-проектам составила 312,411 миллиона манатов.