Микаил Джаббаров назвал направления экспортной стратегии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Экспортная стратегия Азербайджана предусматривает несколько направлений.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров в эфире Азербайджанского телевидения (AZTV).

"Первое направление - это диверсификация географическая, а второе - диверсификация продукции. Мы уделяем особое внимание ненефтяному экспорту. Наша экономическая политика заключается в углублении процесса индустриализации в Азербайджане", - сказал Джаббаров.

По его словам, основную роль в ненефтяном экспорте Азербайджана играет промышленная продукция.

"В первом полугодии 2022 года Азербайджан увеличил экспорт нефти и газа более чем в два раза, товарооборот вырос на 75 процентов, а ненефтяной экспорт - на 25 процентов, в то время как в прошлом году этот показатель составил 45 процентов. Ненефтяной экспорт мог бы расти еще быстрее, но в середине марта стало известно о проблемах с продовольственной безопасностью в мире, а также с региональными процессами. С учетом важной роли России и Украины на продовольственном рынке Азербайджана и оценки влияния известных событий на цены, к вывозу продовольственных товаров из нашей страны по решению правительства применяется особый режим. Все это оказывает негативное влияние на рост ненефтяного экспорта", - сказал Джаббаров.

По словам министра, поэтому в ближайшие годы вместе с наращиванием промышленного потенциала Азербайджана предусматриваются шаги, направленные на создание добавленной стоимости.

"Азербайджан экспортирует ряд продуктов в качестве промежуточной продукции, однако изучается потенциал их локализации и реализуются отдельные проекты. Для сохранения конкурентоспособности азербайджанского экспорта будет продолжена реализация различных поощрительных проектов", - сказал Джаббаров.