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Микаил Джаббаров назвал сумму кредитов, выданных предпринимателям в связи с субсидированием процентов по существующим займам

Экономика Материалы 27 июля 2022 14:36 (UTC +04:00)
Микаил Джаббаров назвал сумму кредитов, выданных предпринимателям в связи с субсидированием процентов по существующим займам

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В связи с субсидированием процентов по существующим займам предпринимателям были выданы кредиты на сумму 65,1 миллиона манатов.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"Положительные решения приняты по 5 022 из 6 308 полученных заявок на субсидирование процентов по существующим кредитам. Сумма одобренного субсидирования составляет 69,4 миллиона манатов, из которых предпринимателям выплачены 65,1 миллиона манатов", - говорится в публикации.

Микаил Джаббаров назвал сумму кредитов, выданных предпринимателям в связи с субсидированием процентов по существующим займам
Микаил Джаббаров назвал сумму кредитов, выданных предпринимателям в связи с субсидированием процентов по существующим займам
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