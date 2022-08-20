Потребление пшеницы в мире достигло самого низкого годового уровня за последние десятилетия - комментарий

БАКУ /Trend/ - Потребление пшеницы в мире достигло самого низкого годового уровня за последние десятилетия - с июля по декабрь потребление пшеницы, по прогнозам, снизится на 5-8% по сравнению с годом ранее. Фермеры в Великобритании и странах Евросоюза отмечают, что из-за продолжающейся засухи цены на молоко, хлеб и мясо будут расти в ближайшие месяцы.

В результате трудностей, возникших в Индии из-за климата, многие страны Ближнего Востока и Африки испытывают серьезные трудности с импортом зерна. Трудности с транспортировкой и каналами снабжения превратили перевозку продуктов питания в дорогостоящий процесс. Например, в прошлом году перевозка 1 тонны пшеницы через Черное море стоила 300 долларов, в настоящее время это уже 400-410 долларов. В Индонезии, втором по величине покупателе пшеницы в мире, 1 килограмм пшеничной муки, которая год назад стоила 8200 рупий, стоит сейчас 10000 рупий (0,6720 доллара). Экономисты говорят о необходимости быть готовыми к постоянно растущим ценам на продукты питания, пишет газета Financial Times.

Отвечая на вопросы Trend в связи с этим, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов отметил, что по прогнозам ООН и международных финансовых институтов, до 2025 года будет наблюдаться снижение предложения продовольствия на фоне роста спроса на него в ряде стран.

"Наблюдается снижение потребления пшеницы. В частности, это связано со снижением предложения. В том числе снижение спроса на пшеницу имеет место и в ряде развивающихся стран на фоне роста спроса на нее и цен. Последняя тенденция свидетельствует о том, что в ближайшие годы, в частности в 2023 году, мы будем наблюдать рост цен на глобальном продовольственном рынке.

Также наблюдается и рост цен на пшеницу. Практически мир готовится к более высоким ценам на продукты питания. Важнейшим моментом для стран сегодня является удовлетворение спроса на продукты питания, в том числе и пшеницу, за счет местного производства. Для Азербайджана это тоже приоритет. Естественно, это требует времени. В ближайшие годы будет наблюдаться удовлетворение спроса на пшеницу больше за счет местного производства", - сказал Байрамов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)