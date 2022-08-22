В Баку пройдет ярмарка меда

БАКУ /Trend/ - При совместной организации министерства сельского хозяйства и Ассоциации пчеловодов Азербайджана с 1 по 20 октября пройдет 22-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства.

Об этом Trend сообщили в понедельник в министерстве.

Ярмарка пройдет по адресу: Наримановский район Баку, улица Фатали хана Хойского, 5 (недалеко от станции метро "Гянджлик"). Контроль за качеством меда, который будет выставлен на продажу, будет осуществлять Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

В ярмарке могут принять участие пчеловоды, имеющие сертификат COVID-19. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на сайте bal.kendden.az с 00:00 29 августа до 23:59 31 августа. Пчеловоды, чья регистрация будет подтверждена, 5 сентября получат SMS-уведомления.

В этом году в ярмарке примут участие максимум 250 пчеловодов, которые зарегистрируются первыми. Для участия у каждого пчеловода должно быть минимум 40 пчелиных семей в соответствии с заявкой, поданной при регистрации в электронной сельскохозяйственной информационной системе. На ярмарке пчеловод может выставить на продажу максимум 400 килограммов меда и 30 пчелиных сот.

Прием образцов меда будет проходить с 8 по 15 сентября на складе ОАО "Аграрные поставки и снабжение", расположенном по адресу: Ходжахасанская дорога, 57 (рынок "Мейвяли"). Стоимость участия в ярмарке - 150 манатов. В эту сумму входят предоставление места и необходимых принадлежностей для продажи, проведение маркетинга в рамках ярмарки, логистика, организация складской работы и др.

После поступления продукции на склад сотрудники Агентства пищевой безопасности в присутствии фермера возьмут образцы меда для проверки качества. Результаты проверки будут сообщены оргкомитету в срок не позднее трех дней. Продукт, качество которого не соответствуют стандартам, к продаже допущен не будет.

(Перевод: Нубар Кулузаде)