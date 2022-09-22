Повышение цен на мед в Азербайджане связано с ростом цен в мире - Ассоциация

БАКУ /Trend/ - Повышение цен на мед в Азербайджане связано с ростом цен в мире.

Об этом Trend сказал в четверг председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

По его словам, в целом за последние 10 лет цена на мед была стабильной.

"Цены на мед не сильно повысились. Если в прошлом году 1 килограмм меда стоил в среднем 25 манатов, то в этом году цена составляет 30 манатов. Основная причина роста цен связана с повышением стоимости материалов, необходимых для производства в этой сфере. Так, инструменты, используемые в пчеловодстве, все ветеринарные препараты, ввозятся из Турции и России. На фоне роста цен в мире цены на материалы, используемые в пчеловодстве, выросли и в зарубежных странах", - отметил Хасратов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)