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В Азербайджане назван показатель роста средств, направленных в основной капитал в ненефтяном секторе

Экономика Материалы 23 сентября 2022 11:19 (UTC +04:00)
В Азербайджане назван показатель роста средств, направленных в основной капитал в ненефтяном секторе

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Объем финансовых средств, направленных в основной капитал в ненефтяном секторе Азербайджана вырос почти на четверть.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В январе - августе 2022 года объем финансовых средств, направленных в основной капитал в ненефтяном секторе, увеличился на 22,5 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Это важный показатель для устойчивого экономического роста и деловой активности", - говорится в публикации.

В Азербайджане назван показатель роста средств, направленных в основной капитал в ненефтяном секторе
В Азербайджане назван показатель роста средств, направленных в основной капитал в ненефтяном секторе
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