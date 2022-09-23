В Азербайджане отменяется госпошлина за выдачу ветеринарной справки

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменяется государственная пошлина за выдачу ветеринарной справки.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос отражен в предложенном изменении в закон "О государственной пошлине", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и рекомендовано к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

Законопроект подготовлен в связи с повышением государственной поддержки предпринимательства, защитой прав потребителей, предотвращения роста цен на продукцию животного происхождения.

Отметим, что согласно действующему в настоящее время закону, за выдачу ветеринарной справки (одного документа) предусмотрена государственная пошлина в размере 5 манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)