В одном из районов Баку открылся новый центр для ведения бизнеса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре по продаже строительных материалов "Абшерон", который начал работу в Гарадаге 28 октября 2022 года, созданы условия для деятельности около 1,5 тысячи предпринимателей.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в Twitter председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов.

Он отметил, что агентство поддерживает создание в стране новых предприятий малого и среднего бизнеса.

"Наша поддержка нацелена на повышение экономического роста и занятости в Азербайджане", - говорится в публикации.