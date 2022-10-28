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В одном из районов Баку открылся новый центр для ведения бизнеса (ФОТО)

Экономика Материалы 28 октября 2022 17:01 (UTC +04:00)
В одном из районов Баку открылся новый центр для ведения бизнеса (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Центре по продаже строительных материалов "Абшерон", который начал работу в Гарадаге 28 октября 2022 года, созданы условия для деятельности около 1,5 тысячи предпринимателей.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в Twitter председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов.

Он отметил, что агентство поддерживает создание в стране новых предприятий малого и среднего бизнеса.

"Наша поддержка нацелена на повышение экономического роста и занятости в Азербайджане", - говорится в публикации.

В одном из районов Баку открылся новый центр для ведения бизнеса (ФОТО)
В одном из районов Баку открылся новый центр для ведения бизнеса (ФОТО)
В одном из районов Баку открылся новый центр для ведения бизнеса (ФОТО)
В одном из районов Баку открылся новый центр для ведения бизнеса (ФОТО)
В одном из районов Баку открылся новый центр для ведения бизнеса (ФОТО)
В одном из районов Баку открылся новый центр для ведения бизнеса (ФОТО)
В одном из районов Баку открылся новый центр для ведения бизнеса (ФОТО)
В одном из районов Баку открылся новый центр для ведения бизнеса (ФОТО)
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