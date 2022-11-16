На освобожденных территориях Азербайджана кадастровые работы проведены на площади около 362 тыс.га

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана на сегодняшний день работы по электронному кадастровому учету выполнены на площади около 362 тысяч гектаров.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров 16 ноября во время обсуждения государственного бюджета на 2023 год в Милли Меджлисе (парламент).

Министр также отметил, что за 10 месяцев текущего года в Агдамском промышленном парке и экономической зоне "Аразская долина" зарегистрированы 13 резидентов и три нерезидента.

"Общее количество рабочих мест, созданных благодаря реализации этих проектов, составит 950. В общей сложности в проекты планируется инвестировать 850 миллионов манатов", - сказал Джаббаров.

(Перевод: Нубар Кулузаде)